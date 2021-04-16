Yiğidolar ligdeki 12. galibiyetini aldı
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Yiğidolar ligdeki 12. galibiyetini aldı

Yiğidolar ligdeki 12. galibiyetini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlerbirliği karşısında 3-2 kazanarak puanını 50'ye yükselten DG Sivasspor, Süper Lig'deki 33. maçında 12. galibiyetini elde etti.

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Yiğidolar'dan müthiş geri dönüş! Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti

Gençlerbirliği karşısında 3-2 kazanarak puanını 50'ye yükselten DG Sivasspor, Süper Lig'deki 33. maçında 12. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Gençlerbirliği maçıyla birlikte Süper Lig'de 33. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 3-2 galip ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 12. galibiyetini hanesine yazdırdı. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 14 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Kırmızı-beyazlı takım, ligin 2. haftasında BB Erzurumspor'u 2-0, 5. haftasında Kayserispor'u 3-1, 13. haftasında Konyaspor'u 1-0, 14. haftada Gençlerbirliği'ni 3-1, 18. haftada da Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek ligin ilk yarısını 5 galibiyetle tamamlamıştı. 24. haftada Ankaragücü'nü 4-1 yenen Sivasspor, 26. haftada ise Kayserispor'u 2-0 yenmişti. 30. haftada ise Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 31. haftada da Göztepe'yi 5-3 yenmişti. Kırmızı-beyazlılar 33. haftada Antalyaspor'u 4-2, 34. haftada da Konyaspor'u 3-1 mağlup etmişti. Sivasspor, Gençlerbirliği karşısında 3-2 kazanarak bu sezon 12. galibiyetine imza attı ve puanını 50'ye yükseltti.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Yiğidolar ligdeki 12. galibiyetini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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