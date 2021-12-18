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Yiğidolar ligde 6. kez kazandı

Yiğidolar ligde 6. kez kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kasımpaşa müsabakasını 3-1 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki altıncı galibiyetini elde etti.

Kasımpaşa müsabakasını 3-1 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki altıncı galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde altıncı kez 3 puan sevinci yaşadı. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 4 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin 6. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerken, 7. haftada da sahasında Karagümrük'ü 4-0 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, 14. haftada Hatayspor'u 4-0 yenerken, on 5. haftada da Alanyaspor'u 1-0 mağlup etmişti. Sivasspor, 16. haftada ise Galatasaray'ı 1-0 yenmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, gelecek hafta sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Yiğidolar ligde 6. kez kazandı

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