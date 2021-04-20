Yiğidolar ligde 15. kez berabere kaldı
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Yiğidolar ligde 15. kez berabere kaldı

Yiğidolar ligde 15. kez berabere kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Lider Beşiktaş ile Süper Lig'de 34. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 15. beraberliğini elde etti.

Lider Beşiktaş ile Süper Lig'de 34. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 15. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 34. maçına çıktı. Sahadan 0-0 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 15. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 12 galibiyet, 7 yenilgi aldı. Sivasspor, ligin üçüncü haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0, yedinci haftasında Hatayspor ile 1-1, dokuzuncu haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1, on birinci haftada Trabzonspor ile 1-1, on ikinci haftada Antalyaspor ile 1-1, on altıncı haftada Denizlispor ile 2-2, on yedinci haftada Yeni Malatyaspor ile 2-2, on dokuzuncu haftada Başakşehir ile 1-1, yirminci haftada Fenerbahçe ile 1-1, yirmi üçüncü haftada BB Erzurumspor ile 0-0, yirmi yedinci haftada Rizespor ile 0-0, yirmi sekizinci haftada Hatay ile 1-1, yirmi dokuzuncu haftada Galatasaray ile 2-2 ve otuz ikinci haftada Trabzonspor ile 0-0 berabere kalmıştı. - SİVAS

Yiğidolar ligde 15. kez berabere kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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