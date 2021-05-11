Yiğidolar ligde 15. galibiyetini aldı
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Yiğidolar ligde 15. galibiyetini aldı

Yiğidolar ligde 15. galibiyetini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe karşısında 2-1 kazanarak puanını 62'ye yükselten DG Sivasspor, Süper Lig'deki 39. maçında 15. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe karşısında 2-1 kazanarak puanını 62'ye yükselten DG Sivasspor, Süper Lig'deki 39. maçında 15. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de 39. maçını oynadı. Sahadan 2-1 galip ayrılan Yiğidolar, ligde 15. galibiyetini hanesine yazdırdı. Kırmızı-beyazlı takım geride kalan karşılaşmalarda 17 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin 2. haftasında BB Erzurumspor'u 2-0, ligin 5. haftasında Kayserispor'u 3-1, ligin 13. haftasında Konyaspor'u 1-0, 14. haftada Gençlerbirliği'ni 3-1, 18. haftada da Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek ligin ilk yarısını 5 galibiyetle tamamlamıştı. 24. haftada Ankaragücü'nü 4-1 yenen Sivasspor, 26. haftada ise Kayserispor'u 2-0 yenmişti. 30. haftada ise Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 31. haftada da Göztepe'yi 5-3'lük skorla geçmişti. Kırmızı-beyazlılar 33. haftada Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederken, 34. haftada da Konyaspor'u 3-1 yenmişti. Yiğidolar 35. haftada Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ederken, 38. haftada da Yeni Malatyaspor'u 1-0 ile geçmişti. Sivasspor 39. haftada ise Gaziantep FK'yı 1-0 yenmişti. Yiğidolar, Fenerbahçe karşısında ise 2-1 kazanarak bu sezon 15. galibiyetine imza attı ve puanını 62'ye yükseltti. - SİVAS

Yiğidolar ligde 15. galibiyetini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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