Yiğidolar ligde 14. kez berabere kaldı

Trabzonspor ile Süper Lig'de 30. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 14. beraberliğini elde etti.

Trabzonspor ile Süper Lig'de 30. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 14. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 30. maçına çıktı. Sahadan 0-0 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 14. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 9 galibiyet, 7 yenilgi aldı. Sivasspor, ligin üçüncü haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0, yedinci haftasında Hatayspor ile 1-1, dokuzuncu haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1, on birinci haftada Trabzonspor ile 1-1, on ikinci haftada Antalyaspor ile 1-1, on altıncı haftada Denizlispor ile 2-2, on yedinci haftada Yeni Malatyaspor ile 2-2, on dokuzuncu haftada Başakşehir ile 1-1, yirminci haftada Fenerbahçe ile 1-1, yirmi üçüncü haftada BB Erzurumspor ile 0-0, yirmi altıncı haftada Rizespor ile 0-0, yirmi yedinci haftada Hatayspor ile 1-1 ve yirmi sekizinci haftada Galatasaray ile 2-2 berabere kalmıştı.

Yiğidolar bu sezon oynadığı 30 mücadelede 37 gol atarken, kalesinde ise 35 gol gördü.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı