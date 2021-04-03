Yiğidolar ligde 14. kez berabere kaldı
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Yiğidolar ligde 14. kez berabere kaldı

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Yiğidolar ligde 14. kez berabere kaldı

Trabzonspor ile Süper Lig'de 30. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 14. beraberliğini elde etti.

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Trabzonspor ile Süper Lig'de 30. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 14. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 30. maçına çıktı. Sahadan 0-0 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 14. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 9 galibiyet, 7 yenilgi aldı. Sivasspor, ligin üçüncü haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0, yedinci haftasında Hatayspor ile 1-1, dokuzuncu haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1, on birinci haftada Trabzonspor ile 1-1, on ikinci haftada Antalyaspor ile 1-1, on altıncı haftada Denizlispor ile 2-2, on yedinci haftada Yeni Malatyaspor ile 2-2, on dokuzuncu haftada Başakşehir ile 1-1, yirminci haftada Fenerbahçe ile 1-1, yirmi üçüncü haftada BB Erzurumspor ile 0-0, yirmi altıncı haftada Rizespor ile 0-0, yirmi yedinci haftada Hatayspor ile 1-1 ve yirmi sekizinci haftada Galatasaray ile 2-2 berabere kalmıştı.

Yiğidolar bu sezon oynadığı 30 mücadelede 37 gol atarken, kalesinde ise 35 gol gördü.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Yiğidolar ligde 14. kez berabere kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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