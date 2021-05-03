Yiğidolar'ın namağlup serisi 16 maça çıktı
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Yiğidolar'ın namağlup serisi 16 maça çıktı

Yiğidolar'ın namağlup serisi 16 maça çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 1-0 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 16 maça çıkarttı.

Süper Lig'in 39. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 1-0 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 16 maça çıkarttı.

Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 yenen Sivasspor, ligde toplamda 14. galibiyetine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, ligdeki puanını da 58'e yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı takım, bugün deplasmanda Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 16 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 9 galibiyet ve 7 beraberlikle 34 puan elde etti.

Sivasspor ayrıca bu sezon 50 gol atarken, kalesinde ise 41 gole engel olamadı. - SİVAS

Yiğidolar'ın namağlup serisi 16 maça çıktı
Yiğidolar'ın namağlup serisi 16 maça çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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