Yiğidolar'ın kampı neşeli geçiyor
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Yiğidolar'ın kampı neşeli geçiyor

Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yiğidolar'ın kampı neşeli geçiyor
21.08.2020 20:17 | Son Güncelleme: 21.08.2020 20:26

Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman renkli anlara sahne oldu.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına kampın 7. gününde Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir otelde akşam saatlerinde yaptığı günün üçüncü antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Otelin sahasında topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas, pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Antrenmanda sporcuların gözleri kapatılarak topla birlikte yaptıkları çalışmalar renkli anlara sahne oldu.

Sivasspor yarını izinli geçirdikten sonra pazar günü yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

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