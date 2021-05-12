Yiğidolar'ın Avrupa ısrarı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yiğidolar'ın Avrupa ısrarı!

Yiğidolar'ın Avrupa ısrarı!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 41. haftasında aldığı 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetiyle yenilmezlik serisini 18 maça yükselten ve 5. sıraya yükselen DG Sivasspor, 5.'lik için avantajı eline aldı.

Süper Lig'in 41. haftasında aldığı 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetiyle yenilmezlik serisini 18 maça yükselten ve 5. sıraya yükselen DG Sivasspor, 5.'lik için avantajı eline aldı.

Sivasspor; Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde üç kulvarda yer aldığı sezona kötü bir başlangıç yapmıştı. Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra yükselişe geçen Yiğidolar, yeniden ilk 5 için hedefini ortaya koydu. Gradel, Kayode, Fayçal Fajr, Ahmet Oğuz ve Hakan Arslan gibi etkili isimleri formunu bulan Sivasspor, son olarak dün deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek 5. sıraya yerleşti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, yenilmezlik serisini de 18 maça yükseltti.

Süper Lig'de 62 puanla 5. sıraya yerleşen, bu hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Sivasspor, kalan tek maçını kazanarak ligdeki yerini garanti altına almak istiyor. - SİVAS

Yiğidolar'ın Avrupa ısrarı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Beren Saat Demet Akalın Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Mesut Özil Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yiğidolar'ın Avrupa ısrarı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 15:53:28. #1.15#

title