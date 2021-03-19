Yiğidolar, Göztepe maçına hazır
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Yiğidolar, Göztepe maçına hazır

19.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:33
Yiğidolar, Göztepe maçına hazır

Süper Lig 31. haftasında yarın deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig 31. haftasında yarın deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde İzmirspor İnciraltı Cavit Ölçer Tesisleri'nde yağmur altında yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Antrenman taktik çalışmalarla sona erdi. Yiğidolar çalışmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Göztepe ile Sivasspor yarın saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yasin Kol görev yapacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Yiğidolar, Göztepe maçına hazır
Yiğidolar, Göztepe maçına hazır
Yiğidolar, Göztepe maçına hazır
Yiğidolar, Göztepe maçına hazır
Yiğidolar, Göztepe maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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