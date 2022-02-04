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Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

AA, Halife Yalçınkaya - Spor
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Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

GAZİANTEP (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı kadrosunda bulunan Max Gradel, ülkesinin kupadan elenmesinin ardından Sivas'a dönerek antrenmana katıldı.

Sivasspor, bugün Gaziantep'e giderek kampa girecek.

Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Mustafa Kürşad Filiz görev yapacak.

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Sivasspor, Gaziantep, Spor, Haber

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