Yiğidolar, Fenerbahçe'ye son 6 maçtır yenilmedi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan DG Sivasspor, rakibine karşı yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Sivasspor, Süper Lig'in 23. hafta maçında dün sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Yiğidolar bu skorun ardından rakibine karşı yenilmezlik serisini de 6 maça yükseltti.

Fenerbahçe'ye en son 2018-2019 sezonunun ikinci devresinde deplasmanda 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Yiğidolar, dünde sahasında sarı-lacivertli ekiple berabere kalarak rakibine karşı yenilmezlik serisini 6 yaptı.

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 6 maçın skorları şöyle:

2019-2020 sezonu

Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1

Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2

2020-2021 sezonu

Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1

Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2

2021-2022 sezonu

Fenerbahçe-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1 - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri