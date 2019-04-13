Yiğidolar Espor Sahnesinde!

Sivasspor dikkat çeken bir girişim ile karşımızda. Espora dahil olan ekiplerin her geçen gün arttığı günümüzde, Sivasspor da espora yatırım yaptı. Kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşıma göre Sivasspor, FIFA alanında başarı yakalamaya çalışacak.

Bir videoyla espor girişimini paylaşan Sivasspor, "Sivasspor Tpo Ligi'nde şampiyon olmaya geliyor" sesleriyle FIFA sahnesinde kendine yer buldu. Sivasspor'un yaptığı açıklama ve hazırlanan video hemen aşağıda sizlerle.

#Sivasspor'umuz E-Spor'da ??

Yeni kurulan Sivasspor #FİFA Pro Clup takımı 2018-2019 sezonunun sonuna kadar Vole Tpo FİFA Pro Club Ligi'nde mücadele edecek. Başarılar #Yiğidolar pic.twitter.com/Hcf99qYB8h

— Sivasspor (@SivassporKulubu) 12 April 2019