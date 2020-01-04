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Yiğidolar deplasmanda 12 puan topladı

Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk devresini 37 puanla lider bitiren DG Sivasspor, iç sahaya oranla deplasmanda başarısız bir grafik çizdi.

04.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:46
Yiğidolar deplasmanda 12 puan topladı

Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk devresini 37 puanla lider bitiren DG Sivasspor, iç sahaya oranla deplasmanda başarısız bir grafik çizdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivas ekibi, bu sezon deplasmanda yaptığı 8 lig maçının 3'ünden galibiyetle 3'ünden beraberlikle ve 2'sinden de mağlubiyetle ayrıldı. Deplasmanda rakip fileleri 16 kez havalandıran kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde de ise 11 gol gördü.


Süper Lig'in ilk devresini lider tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bu sezon deplasmanda 3 galibiyet ve 3 beraberlikle ile 12 puan alırken, sahasında ise 8 galibiyet, 1 de beraberlikle ile 25 puan toplayabildi. Yiğidolar, deplasmanda sadece üç büyüklerden Galatasaray'a 3-2 mağlup olmuştu. Demir Grup Sivasspor sahasında üç büyüklerden Beşiktaş'ı 3-0 ve Fenerbahçe'yi 3-1 yenmişti.


İç sahada başarılı grafik


Deplasmanda 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplayan Sivasspor, sahasında ise başarılı bir grafik sergiledi. İç sahada yaptığı 9 maçın 8'inden galibiyetle, 1'inden beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 25 puan toplayabildi. İç sahada Demir Grup Sivasspor, 9 maçta rakip fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde de 5 gol gördü.


Sivasspor'un deplasmanda en farklı skorla ayrıldığı maç, 4-1 mağlup ettiği ezeli rakibi Kayserispor maçı oldu. 2019-2020 sezonunun ilk yarısında deplasmanda ezeli rakibi Kayserispor'a 4-1 yenen Sivasspor, rakibi ile ikinci devre de iç sahada karşı karşıya gelecek.


Kırmızı-beyazlıların bu sezon deplasmanda oynadığı 8 lig maçında aldığı skorlar şöyle:


Çaykur Rizespor - Sivasspor: 2-1


Medipol Başakşehir - Sivasspor: 1-1


Alanyaspor - Sivasspor: 1-1


Galatasaray - Sivasspor: 3-2


Denizlispor - Sivasspor: 0-2


Kayserispor - Sivasspor: 1-4


Yeni Malatya - Sivasspor: 1-3


Gençlerbirliği - Sivasspor: 2-2 - SİVAS

Kaynak: İHA
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