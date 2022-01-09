Yiğidolar'dan galibiyet pozu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yiğidolar'dan galibiyet pozu

Yiğidolar'dan galibiyet pozu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda İH Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

KONYA (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda İH Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Leke James attı. Ligdeki 7. galibiyetini elde eden ve zorlu Trabzonspor maçı öncesi moral bulan Sivasspor, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Konyaspor maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, 'Yiğitlik ruhunda var. Yine gösterdik gücümüzü' notu eklendi. - SİVAS

Bilek en sonunda büküldü! Konyaspor'un büyüsü bozuldu

Bilek en sonunda büküldü! Konyaspor'un büyüsü bozuldu

 Kıyamet koptu! Volkan Demirel'den görülmemiş teklif: Ya sen istifa et, ya da ben görevi bırakayım

Kıyamet koptu! Volkan Demirel'den görülmemiş teklif: Ya sen istifa et, ya da ben görevi bırakayım

 Süper Lig'de derbi tadında maç! Erol Bulut, eski dostu Volkan Demirel'e ilki yaşattı

Süper Lig'de derbi tadında maç! Erol Bulut, eski dostu Volkan Demirel'e ilki yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title