Yiğidolar'dan Avrupa için dev adım!
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Yiğidolar'dan Avrupa için dev adım!

Yiğidolar'dan Avrupa için dev adım!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında aldığı 1-0'lık Gaziantep FK galibiyetiyle yenilmezlik serisini 16 maça çıkartan DG Sivasspor, Avrupa kupaları için dev adım attı.

Süper Lig'in 39. haftasında aldığı 1-0'lık Gaziantep FK galibiyetiyle yenilmezlik serisini 16 maça çıkartan DG Sivasspor, Avrupa kupaları için dev adım attı.

Süper Lig'de 39. hafta karşılaşmasında Sivasspor, Gaziantep'e konuk oldu. Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Max Gradel kaydetti. Bu sonucun ardından Sivasspor, bitime 3 hafta kala Alanyaspor'un 1 puan üstünde 5. sıraya yerleşti ve Avrupa potasına girdi.

Max Gradel, Kayode, Fayçal Fajr, Erdoğan Yeşilyurt ve Ahmet Oğuz gibi etkili isimlerin formunu bulan Sivasspor, son olarak dün deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 yenerek Avrupa iddiasını sürdürdü. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, yenilmezlik serisini de 16 maça çıkarttı.

Süper Lig'de 58 puanla 5. sıraya yerleşen, bu hafta Medipol Başakşehir'i konuk edecek olacak Sivasspor, kalan 3 maçını kazanarak yeniden Avrupa kupalarına gitmek istiyor. - SİVAS

Yiğidolar'dan Avrupa için dev adım!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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