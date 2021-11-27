Yiğidolar'da zorlu Hatay maçı öncesi 3 sakat!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında A Hatayspor'u konuk edecek olan DG Sivasspor'da 3 sakat oyuncu bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor yarın sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Yiğidolar'da bu zorlu mücadele öncesinde 3 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Koray Altınay ve Sefa Yılmaz, Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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