Yiğidolar'da Petrocub maçı hazırlıkları sürüyor
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Yiğidolar'da Petrocub maçı hazırlıkları sürüyor

Yiğidolar'da Petrocub maçı hazırlıkları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petrocub ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petrocub ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, 22 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğlen yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kampın 18'inci gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman tam saha çift kale maçla sona erdi.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Yiğidolar'da Petrocub maçı hazırlıkları sürüyor
Yiğidolar'da Petrocub maçı hazırlıkları sürüyor
Yiğidolar'da Petrocub maçı hazırlıkları sürüyor
Yiğidolar'da Petrocub maçı hazırlıkları sürüyor
Yiğidolar'da Petrocub maçı hazırlıkları sürüyor
Yiğidolar'da Petrocub maçı hazırlıkları sürüyor
Yiğidolar'da Petrocub maçı hazırlıkları sürüyor
Yiğidolar'da Petrocub maçı hazırlıkları sürüyor
Yiğidolar'da Petrocub maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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