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Yiğidolar'da maç sonu büyük sevinç

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek bu haftayı da lider tamamlayan DG Sivasspor, bu sevincini tribünlere giderek yaşadı.

30.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:47
Yiğidolar'da maç sonu büyük sevinç

Süper Lig'in 13. haftasında 'yı 2-0 yenerek bu haftayı da lider tamamlayan DG , bu sevincini tribünlere giderek yaşadı.


Sivasspor, Süper Lig'in 13. maçında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Yiğidolar bu sonuçla haftayı da lider kapattı. Müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından sahada ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Futbolcular bütün tribünlere gezerek tezahüratlarla doyasıya coştu. Kırmızı-beyazlı futbolcular taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.


Yiğidolar daha sonra alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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