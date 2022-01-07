Yiğidolar'da Konya mesaisi sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yiğidolar'da Konya mesaisi sürüyor

Yiğidolar'da Konya mesaisi sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla İH Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

KONYA (İHA) - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla İH Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise geniş alan çok pas çalışması ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Konyaspor ile Sivasspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında 9 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Yiğidolar'da Konya mesaisi sürüyor

Yiğidolar'da Konya mesaisi sürüyor

Yiğidolar'da Konya mesaisi sürüyor

Yiğidolar'da Konya mesaisi sürüyor

Yiğidolar'da Konya mesaisi sürüyor

Yiğidolar'da Konya mesaisi sürüyor

Yiğidolar'da Konya mesaisi sürüyor

Yiğidolar'da Konya mesaisi sürüyor

Yiğidolar'da Konya mesaisi sürüyor

Yiğidolar'da Konya mesaisi sürüyor

Kocasını öldürdü, kayınvalidesi ve kayınpederi şikayetçi olmadı

Kocasını öldürdü, kayınvalidesi ve kayınpederi şikayetçi olmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title