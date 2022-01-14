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Yiğidolar'da 3 oyuncu ceza sınırında

Yiğidolar'da 3 oyuncu ceza sınırında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Trabzonspor maçı öncesi DG Sivasspor'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Trabzonspor maçı öncesi DG Sivasspor'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 21. haftasında yarın Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt ve Kerem Atakan Kesgin, Trabzonspor maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya. Söz konusu futbolcu Trabzonspor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Göztepe müsabakasında görev yapamayacak. - SİVAS

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