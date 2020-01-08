Yiğidolar çift kale çalıştı

08.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:42

Süper Lig'in lideri DG Sivasspor, devre arası kamp çalışmalarını bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Yiğidolar, ligin ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ettiriyor. Kırmızı-beyazlılar, sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketiyle başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise hücum ve savunma çalışmaları yaptıktan sonra çift kale maçla günün ilk antrenmanını tamamladı.



Sivasspor, akşam 17.00'de yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA