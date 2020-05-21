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Yiğidolar çalışmalarını sürdürüyor

- Yiğidolar çalışmalarını sürdürüyor DG Sivasspor, korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada, kulüp tesislerinde gruplar halinde çalışmalarını sürdürüyor.

21.05.2020 21:15 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:19

- Yiğidolar çalışmalarını sürdürüyor

SİVAS - DG Sivasspor, korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada, kulüp tesislerinde gruplar halinde çalışmalarını sürdürüyor.

DG Sivasspor, 12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig için çalışmalarına Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde akşam antrenmanında yer alan sporcular antrenmanda; topla birlikte yapılan koordinasyon çalışmaların ardından, top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Yiğidolar yarın saat 17.30'da antrenman yapacak.

Yiğidolar çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İHA

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