Yiğidolar, Avrupa için umutlandı
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Yiğidolar, Avrupa için umutlandı

Yiğidolar, Avrupa için umutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. haftasında aldığı 1-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle yenilmezlik serisini 15 maça yükselten DG Sivasspor, Avrupa kupaları için umutlandı.

Süper Lig'in 38. haftasında aldığı 1-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle yenilmezlik serisini 15 maça yükselten DG Sivasspor, Avrupa kupaları için umutlandı.

Sivasspor, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde üç kulvarda yer aldığı sezona kötü bir başlangıç yapmıştı. Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra yükselişe geçen kırmızı-beyazlı takım, yeniden ilk 5 için iddiasını ortaya koydu. Gradel, Kayode, Jorge Felix, Fayçal Fajr ve Erdoğan Yeşilyurt gibi etkili isimleri formunu bulan Yiğidolar, son olarak dün sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek tırmanışına devam etti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, yenilmezlik serisini de 15 maça çıkarttı.

Süper Lig'de 55 puanla 7. sıraya yerleşen, bu hafta Gaziantep FK'ya konuk olacak Sivasspor, kalan 4 maçını kazanarak Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyor.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Yiğidolar, Avrupa için umutlandı
Yiğidolar, Avrupa için umutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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