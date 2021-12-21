Yiğidolar 5'te 5 yapmayı hedefliyor
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Ç Rizespor'u konuk edecek olan DG Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Ç Rizespor'u konuk edecek olan DG Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.
Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de son 4 maçta 12 puan topladı ve üst sıralara çıktı. Yiğidolar, son yenilgisini ise ligin 13. haftasında deplasmanda Başakşehir'e karşı 2-1'lik skorla almıştı.
Kırmızı-beyazlılar, Rizespor karşısında kazanarak, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sivasspor, Rizespor müsabakasını kazanması halinde ligde üst üste 5. galibiyetini alacak.
Sivasspor-Rizespor mücadelesi yarın saat 17.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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