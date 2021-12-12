Yiğidolar 3'te 3 yapmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan DG Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.

Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de son 2 maçta 6 puan topladı ve üst sıralara çıktı. Yiğidolar, son yenilgisini ise ligin 13. haftasında deplasmanda Başakşehir'e karşı 2-1'lik skor ile almıştı.

Sivasspor, Galatasaray karşısında kazanarak, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray müsabakasını kazanması halinde ligde üst üste üçüncü kez kazanmış olacak.

DG Sivasspor - Galatasaray mücadelesi yarın saat 18.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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