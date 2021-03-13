Yiğidolar 3 maç sonra galibiyeti hatırladı
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Yiğidolar 3 maç sonra galibiyeti hatırladı

13.03.2021 17:30 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:35
Yiğidolar 3 maç sonra galibiyeti hatırladı

DG Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü Hakan Arslan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

DG Sivasspor, Fatih KaragümrükHakan Arslan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Sivas temsilcisi, bu sonuçla 3 maç sonra kazandı. Ligde bu sezon 8. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 37'ye çıkardı.

Ligde son galibiyetini 26. haftada Sivas'ta oynanan maçta 2-0'lık skorla Kayserispor karşısında elde eden DG Sivasspor, bu maçın ardından 3 haftadır galibiyet sevinci yaşayamamıştı. Ligin 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Yiğidolar, bir sonraki hafta konuk ettiği Hatayspor ile 1-1, 29. haftada ise dış sahada Galatasaray ile 2-2 berabere kalmıştı.

Sivasspor, 30. haftada sahasında İstanbul takımlarından Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek, galibiyet hasretini sonlandırdı. 7 maçtır yenilmeyen Sivasspor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. - SİVAS

Yiğidolar 3 maç sonra galibiyeti hatırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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