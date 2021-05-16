Yiğido Süper Lig'i 5. sırada tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yiğido Süper Lig'i 5. sırada tamamladı

Yiğido Süper Lig'i 5. sırada tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor, Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nu 19 maçlık yenilmezlik serisi ile 5'inci sırada tamamladı ve Avrupa potasına girdi.

DG Sivasspor, Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nu 19 maçlık yenilmezlik serisi ile 5'inci sırada tamamladı ve Avrupa potasına girdi.

Kırmızı-beyazlı takım, ilk kez 21 takımın yer aldığı Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nda topladığı 65 puanla ligi 5'inci sırada tamamladı. Oynadığı 40 maçta 16 galibiyet, 17 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Yiğidolar 54 kez gol sevinci yaşadı. Kalesinde 43 gol gören kırmızı-beyazlılar 65 puan toplayarak 21 takım arasında sezonu 5'inci sırada bitirdi.

Sivasspor aldığı 7 yenilgi ile Trabzonspor ile birlikte ligin en az yenilen ekip olmayı başardı. - SİVAS

Yiğido Süper Lig'i 5. sırada tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı
Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı
Ahmet Nur Çebi: Kupamızı 19 Mayıs'ta saat 19.03'te almak istiyoruz
Ahmet Nur Çebi: Kupamızı 19 Mayıs'ta saat 19.03'te almak istiyoruz
Maç bitti bayrağını kapan kendini dışarı attı! İşte il il şampiyonluk kutlamaları
Maç bitti bayrağını kapan kendini dışarı attı! İşte il il şampiyonluk kutlamaları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sergey Lavrov Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Gündeş Nur Fettahoğlu Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Arda Turan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yiğido Süper Lig'i 5. sırada tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 12:43:51. #1.13#

title