Yiğido, Gaziantep'e bileniyor

30.08.2019 14:11

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan Sivas temsilcisi, son bölümde ise şut çalıştı.



Kırmızı-beyazlılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek. - SİVAS

Kaynak: İHA