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Yigen: "Her daim gençlerle beraberiz"

Yigen:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Karacabey AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Berk Yigen, gençlerin her daim yanında olduklarını söyledi.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Karacabey Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Berk Yigen, gençlerin her daim yanında olduklarını söyledi.

Karacabey AK Parti Gençlik Kolları olarak, sahada her zaman gençlerle birlikte zaman geçirmeye çalıştıklarını belirten Berk Yigen, "Her daim gençlerle beraberiz. Onların dertleriyle dertleniyoruz. Geçtiğimiz günlerde sokak basketbolu turnuvası düzenleyerek gençlerimizle bir araya gelmiştik. Bu hafta da gençlik karavanı adını verdiğimiz minibüsümüz ile gençlerle bir araya geldik. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli kardeşlerimizle bu minibüsümüzün içerisinde yer alan playstationlarla oyun oynayarak onlarla zaman geçirdik. Onların gözlerinde ki mutluluğu görmek bizleri fazlasıyla sevindirdi. Tabii bu kadar değil. Biz gençlerimizle yeri geliyor futbol oynuyoruz yeri geliyor gitar çalıyoruz. Bizim aramızda 'sen' ve 'ben' hitabı yok. 'Biz' duygusunun ağır bastığı AK Parti Gençlik Kolları olarak etkinliklerimizde gençlerle bir arada oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Sahada ve sosyal medya sürekli olarak gençlerle beraberiz. Bundan sonra da çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yigen: Her daim gençlerle beraberiz

Yigen: Her daim gençlerle beraberiz

Yigen: Her daim gençlerle beraberiz

Yigen: Her daim gençlerle beraberiz

Yigen: Her daim gençlerle beraberiz

Yigen: Her daim gençlerle beraberiz

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