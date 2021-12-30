Kayseri OSB Başkanı Yibur, 2021 yılını değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur, 2022 yılında da üretime dayalı büyümenin devam edeceğine inandıklarını belirtti.

Başkan Yibur, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri sanayisinin dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınına rağmen 2021 yılında büyümeyi sürdürdüğünü aktardı.

2021 yılının 11 aylık döneminde elektrik ve doğal gaz tüketiminde yüzde 13'ün üzerinde bir artış yaşandığını aktaran Yibur, "Yılın ilk 11 ayında elektrik tüketimimiz 1 milyar 193 milyon kilovatsaati aştı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13,6'lık bir artış olduğunu gösteriyor. Doğal gazda da benzer bir durum söz konusu. Yılın 11 ayında 117 milyon 461 bin metreküplük bir tüketim gerçekleşti. Bu rakam da geçen yıla göre yüzde 13,2 oranında artış olduğunu gösteriyor." ifadeleri kullandı.

Doğal gaz ve elektrik rakamlarının büyüme oranlarının da bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Yibur, 2022 yılında üretime dayalı büyümenin devam edeceğine inandığını ifade ederek, sağlıklı huzurlu bir yıl diledi.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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