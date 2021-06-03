Yİ-ÜFE yıllık yüzde 38,33, aylık yüzde 3,92 arttı
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Yİ-ÜFE yıllık yüzde 38,33, aylık yüzde 3,92 arttı

Yİ-ÜFE yıllık yüzde 38,33, aylık yüzde 3,92 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ÜFE mayıs ayında yıllık yüzde 38,33, aylık yüzde 3,92 arttı.

Yİ-ÜFE mayıs ayında yıllık yüzde 38,33, aylık yüzde 3,92 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs ayı Yurt İçi Üretici (Yİ-ÜFE) Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Yİ-ÜFE 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,33 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,24 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 41,27 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,88, imalatta yüzde 41,27, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,64, su temininde yüzde 29,72 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 47,76, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,18, dayanıksız tüketim malında yüzde 25,22, enerjide yüzde 43,33, sermaye malında yüzde 29,49 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 3,94 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,76, imalatta yüzde 3,94, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,55, su temininde yüzde 0,47 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 5,20, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,40, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,65, enerjide yüzde 5,17, sermaye malında yüzde 3,14 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 20 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 9 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış; yüzde 6,64 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 8,58 ile giyim eşyası, yüzde 12,64 ile deri ve ilgili ürünler olarak gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 217,86, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 167,09, ana metaller yüzde 84,66 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 19 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 10 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık tek azalış; yüzde 0,22 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 8,97, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 8,41, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7,99 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yİ-ÜFE yıllık yüzde 38,33, aylık yüzde 3,92 arttı - Haberler Ekonomi
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