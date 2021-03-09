YHT, Sivas'ta ilk kez tren garına giriş yaptı
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YHT, Sivas'ta ilk kez tren garına giriş yaptı

09.03.2021 16:50 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:24

YHT, Sivas'ta ilk kez tren garına giriş yaptıANKARA-Sivas arasında yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında başlatılan performans testleri sürüyor.

YHT, Sivas'ta ilk kez tren garına giriş yaptı

ANKARA-Sivas arasında yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında başlatılan performans testleri sürüyor. Daha önce kent girişine kadar gelen YHT, ilk kez tarihi tren garı binasına kadar geldi.

2008 yılında başlatılan Sivas-Ankara YHT hattının büyük bölümünün tamamlanmasıyla birlikte başlatılan performans testleri sürüyor. Testler kapsamında YHT bugün ilk kez kent merkezine kadar geldi. Ankara'dan yola çıkan YHT, bazı güzergahlarda durarak ve zaman zaman hızını azaltarak ilerlediği hattı takip ederek saat 15.30 sıralarında Sivas kent merkezinde bulunan tarihi tren garına giriş yaptı. Test için gelen YHT'yi vatandaşlar da meraklı gözlerle takip etti. Trenin gara girişinin ardından treni karşılayan TCDD personeli, önünde fotoğraf çektirdi.

'SİVAS'IN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Ulaştırma Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Ömer Vatankulu, Yüksek hızlı tren Sivas garına ilk kez geldi. Eminim ki bu gelişmeyle Sivas da hızlanacak. Yüksek hızlı tren geldikten sonra Sivas'ı nasıl kalkındıracağımızı hep birlikte düşünüp, geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Karşımızda duran şey muhteşem bir görüntü. Tam performansla çalıştığı zaman yaklaşık 3 saatte Ankara'ya gidecek. Zamanla uçakla yarışır hale gelecek. Bu hız sayesinde iş insanlarımız İstanbul'dan çantasını alıp Sivas'a gelebilecek. Akraba ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımız istedikleri zaman hızlı bir şekilde Sivas'a gelebilecekler. Ekonomik anlamda Sivas'ın gelişimine katkı sağlayacak dedi.

YHT, Sivas'ta ilk kez tren garına giriş yaptı
YHT, Sivas'ta ilk kez tren garına giriş yaptı
YHT, Sivas'ta ilk kez tren garına giriş yaptı
YHT, Sivas'ta ilk kez tren garına giriş yaptı
YHT, Sivas'ta ilk kez tren garına giriş yaptı
YHT, Sivas'ta ilk kez tren garına giriş yaptı
YHT, Sivas'ta ilk kez tren garına giriş yaptı
YHT, Sivas'ta ilk kez tren garına giriş yaptı
YHT, Sivas'ta ilk kez tren garına giriş yaptı
YHT, Sivas'ta ilk kez tren garına giriş yaptı
YHT, Sivas'ta ilk kez tren garına giriş yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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