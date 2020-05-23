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YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlatılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yolları ulaşımında normalleşme sürecinin başlatıldığını belirterek, 28 Mayıs'tan itibaren sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyularak yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin yapılacağını bildirdi.

YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlatılıyor
23.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:24

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yolları ulaşımında normalleşme sürecinin başlatıldığını belirterek, 28 Mayıs'tan itibaren sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyularak yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin yapılacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kapatılan sınır kapıları ve getirilen kısıtlamaların sosyoekonomik anlamda birçok etkisinin olduğunu belirtti.

Bu kapsamda, hükümet olarak virüsle mücadelede önemli tedbirler aldıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, önlemler sayesinde bu konuda önemli mesafe kat edildiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, salgının vatandaşlara sosyoekonomik anlamda etkilerini azaltmak amacıyla birçok sektöre yönelik tedbirler alındığını aktararak, salgının yayılma hızındaki düşüşle normalleşme sürecinin de başlayacağını duyurdu.

Marmaray ve Başkentray gibi şehir içi hatların bu süreçte seferlerini durdurmadıklarını belirten Karaismailoğlu, sefer sayılarının yavaş yavaş artırılacağını bildirdi.

Konvansiyonel ve yüksek hızlı tren hatlarında da sefer hazırlıklarını başlattıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Normalleşme sürecinde YHT'ler 28 Mayıs'tan itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak. YHT biletlerinin satışına Ramazan Bayramı'nın ikinci günü başlanacak. Ancak tren biletleri öncelikle temassız olarak mobil uygulama/internet sitesinden ya da gişelerden satın alınabilecek. Çağrı merkezi ve acentelerden bilet satışı yapılmayacak. Bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) koduyla gerçekleştirilecek. Sağlık otoritelerinin seyahat engeli koyduğu veya HES kodu alamayan kişilere bilet satışı yapılmayacak."

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek

Karaismailoğlu, YHT seferlerini sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatacaklarının altını çizerek, demir yollarında ilk olarak tren içinde sosyal mesafeye uygun tedbirler alınacağını, yolcu tren bilet satışlarında da sosyal mesafeye uygun yüzde 50 kapasite oranında ve koltuk atlayarak çapraz düzende bilet satışı yapılacağını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, trenlerde sosyal mesafenin korunması için sık aralıklarla anons yapılacağını da belirtti.

YHT'lerde her vagonun arka koltuklarının seyahat sürecinde yeni tip koronavirüs şüphesi duyulan yolcuların izole edilmesi için ayrılacağını kaydeden Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstüyle 20 yaş altı yaş grupları için ilgili makamlardan onaylı 'Seyahat İzin Belgesi' zorunlu olacak. Kontrol sırasında bu belgeyi ibraz edemeyenlerin seyahatleri iptal edilecek ve bilet ücretleri iade edilmeyecek. Yolcuların gara gelmelerinden trene binmelerine kadar ki süreçte de sosyal mesafeyi korumaları amacıyla ilgili personel tarafından denetlenmeleri sağlanacak."

Karaismailoğlu, tren setlerinin sefere çıkmadan önce ve sefer sonlarında dezenfekte edilmesine devam edileceğini de bildirerek, YHT'lerde görevli hosteslerin ilk yardım çantalarında maske ve eldiven bulundurulacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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