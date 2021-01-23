YHT ön test için Sivas'a geldi

Sivas hattında hizmet verecek olan hızlı tren ön test sürüşü için Sivas'a geldi.

Sivas hattında hizmet verecek olan hızlı tren ön test sürüşü için Sivas'a geldi. Gece saatlerinde kente gelen tren cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ankara-Sivas hattında hizmet verecek olan Yüksek Hızlı Tren, ön test sürüşü öncesi Sivas'a geldi. Gece saatlerinde kente gelen tren yeniden Ankara'ya döndü. Trenin gelişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. YHT'nin önümüzdeki günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile test sürüşlerine başlaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı