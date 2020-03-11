YHT Garında virüs salgını önlemleri Ankara YHT Garında dezenfektan yapılması ANKARA - TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü, virüs salgını nedeniyle hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla bünyesinde bulundurduğu trenler de rutin temizliğin yanı sıra dezenfekte de yapıyor.

Ankara YHT Garında dezenfektan yapılması ANKARA - TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü, virüs salgını nedeniyle hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla bünyesinde bulundurduğu trenler de rutin temizliğin yanı sıra dezenfekte de yapıyor. Kaynak: AA Haberin Videosu: YHT Garında virüs salgını önlemleri