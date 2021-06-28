YHT Garı'nda yolculara Covid-19 aşısı

ANKARA Yüksek Hızlı Tren Garı'nda (YHT) yolcular ve YHT çalışanlarına Covid-19 aşısı uygulandı.

ANKARA Yüksek Hızlı Tren Garı'nda (YHT) yolcular ve YHT çalışanlarına Covid-19 aşısı uygulandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından, Ankara YGT Garı'nda aşı merkezi oluşturuldu. Aşıya ulaşmakta zorluk çekenler için kurulan aşı standı, bugün açıldı. Sabahın erken saatlerinde yolcular ve YHT çalışanlarının aşılanmasına başlandı. Kayıt işlemlerinin ardından çalışanlara ve yolculara, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen doktor ve hemşireler tarafından koronavirüs aşısı yapıldı.

'OTOGAR VE AVM'LERDE DE YAPACAĞIZ'Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, YHT Garı'nda vatandaşların sağlığına verdikleri önem nedeniyle stant kurduklarını söyledi. Kotanoğlu, "Ankara'ya gelen veya Ankara'dan ayrılan kişilere ve burada çalışanlara uygulamak üzere aşı merkezi açtık. Biz bu uygulamayı sadece YHT Garı'nda değil yarından itibaren havalimanında, otogarda, Ankara'da yaklaşık 30'a yakın AVM'de bu uygulamayı yapacağız. Randevu alamayan, randevu almakta zorluk yaşayan vatandaşımızın ayağına bu hizmeti götürmekteyiz. Aynı zamanda ilçelerimizde, köylerimizde mobil ekiplerimiz de var. Bu şekilde pandemiyi, aşı uygulaması ile bitirmek ve kırmak dileğindeyiz" dedi.

Ankara'dan İstanbul'a gitmek için YHT Garı'nda beklerken aşısını olan yolculardan Burak Böz (26) ise, "Böyle bir uygulama gayet güzel. Randevu almaya gerek kalmıyor. Çabuk bir şekilde aradan çıkıyor. Randevu almayan herkese mobil ekiplerde aşı olmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu