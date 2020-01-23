YHT’de bazı indirimler kaldırıldı, yolculuk fiyatları arttı

23.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:34

Hizmetlerin özel sektöre devri ile ilgili tartışmaların sürdüğü Yüksek Hızlı Trende ücretlendirme yönteminde yapılan değişiklikle bazı indirim uygulamaları kaldırılınca, yolculuk ücretlerinde artış yapıldı.