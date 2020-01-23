YHT’de bazı indirimler kaldırıldı, yolculuk fiyatları arttı
Hizmetlerin özel sektöre devri ile ilgili tartışmaların sürdüğü Yüksek Hızlı Trende ücretlendirme yönteminde yapılan değişiklikle bazı indirim uygulamaları kaldırılınca, yolculuk ücretlerinde artış yapıldı.
23.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:34
Hizmetlerin özel sektöre devri ile ilgili tartışmaların sürdüğü Yüksek Hızlı Trende ücretlendirme yönteminde yapılan değişiklikle bazı indirim uygulamaları kaldırılınca, yolculuk ücretlerinde artış yapıldı.
Kaynak: Dunya.com