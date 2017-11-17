YGS LYS yerine gelen YKS TYT sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak YÖK 2018 YKS TYT sınav tarihi son dakika haberleri. YGS ve LYS'nin yerine gelen YKS TYT nasıl olacak? Sınav tarihi ne zaman? Üniversite giriş sınavı YKS'de yapılan değişiklikler neler? sorusuna yanıt arayanlar için detayları bu haberimizde yer verdik. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) sınavları ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde sizler için derledik.

YGS ve LYS'nin kaldırılması ile birlikte yerine gelen YKS sistemi ile ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Üniversite YKS TYT sınavı sistemi puanları nasıl olacak? YGS LYS yerine gelen sistem nedir? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı nasıl olacak? Öncesinde yapılan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) baraj puanı var mı? Üniversiteye geçişler hangi şartlarda ve kaç puanla yapılacak? soruları milyonlarca üniversite adayının merak ettiği konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ederken yapılan son açıklamaları bu haberimizde derledik. İşte YKS ve TYT ile igili yapılan son açıklamalar...

YÖK'ten Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda değişiklik

Yükseköğretim Kurulunca, daha önce tek günde yapılacağı duyurulan YKS Sınavı'nın Temel Yeterlilik Testi'nin 23 Haziran 2018 Cumartesi sabahı, ikinci oturum ile Dil Sınavı'nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), daha önce tek günde yapılacağı duyurulan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) iki oturumunun iki ayrı günde yapılması kararlaştırıldı. Buna göre, birinci oturum (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi sabahı, ikinci oturum ile Dil Sınavı ise 24 Haziran 2018 Pazar yapılacak.

Yükseköğretim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, müzakere ve analizler neticesinde öğrencilerin, ailelerinin ve kamuoyunun kaygılarını azaltıcı ve giderici yönde, yeni ölçme sistemine tedrici geçiş de dikkate alınarak Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) kısmi değişiklikler yapıldığı bildirildi.

Dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin, yükseköğretim sistemlerini, öğretimin amaç ve içeriğini, metodolojilerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini değişime zorladığına işaret edilen açıklamada, gelişmeler ve değişim ihtiyacı kapsamında Türkiye'nin, her düzeyde nitelikli insan kaynağına ihtiyacı olduğu dikkate alınarak yükseköğretime geçişte de yeni bir ölçme ve değerlendirme sistemine ihtiyaç duyulduğunun kamuoyuna daha önce açıklandığı hatırlatıldı.

Öğrenilen bilginin ezber düzeyini ölçmekten daha çok dünyadaki gelişmiş yükseköğretim sistemlerinde olduğu gibi bilgiyi kullanmayı ve bilgiden yeni bilgi üretmeyi önceleyen TYT'nin bu yıl uygulanacağının daha önce duyurulduğu ifade edilen açıklamada, sınava ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevapların değişik tarihlerde internet sitesinden paylaşıldığı aktarıldı.

Bu süreçte öğrenciler, kamuoyu ve ilgili paydaşlar tarafından iletilen görüş ve taleplerin her birinin YÖK tarafından değerlendirildiği anlatılan açıklamada, gündeme getirilen görüş ve taleplerden öne çıkan konular şöyle özetlendi:

"Sınavın iki oturumunun tek günde yapılması yerine, ilk oturumunun cumartesi sabahı, ikinci oturumunun ise pazar sabahı yapılması, TYT'nin Türkçe ve Temel Matematik yeterliliklerinin ölçülmesine ağırlık vermesi olumlu karşılanmakla birlikte, diğer derslerin kazanımlarının ihmal edilme sonucunu doğurabileceği endişesi ile TYT oturumunda, sosyal ve fen bilimleri kazanımlarının örtük olarak değil, açık ve müstakil bir şekilde sorulması."

YKS'deki değişiklikler

YÖK'ün topluma hizmet temel fonksiyonu göz önünde tutulduğunda paydaşların görüş ve eleştirilerinin dikkate almasının tabii olduğunun altı çizilen açıklamada, bu çerçevede TYT'de kısmi değişiklikler yapıldığı bildirildi.