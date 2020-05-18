YGA 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda 'Bilim Gönüllüleri' projesini başlattı
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YGA 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda 'Bilim Gönüllüleri' projesini başlattı

Dünyada değişime öncülük yaratmak isteyen gençler, Bilim Gönüllüsü olmak için bilimgonullusu.org adresinden başvuru formunu doldurabilecek.

YGA 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda 'Bilim Gönüllüleri' projesini başlattı
18.05.2020 12:33 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:33

Proje kapsamında dört yıl içerisinde dünyada kaynakları kısıtlı 100 milyon çocuğu bilimle buluşturmak hedefleniyor.

Young Guru Academy (YGA), 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda; Türkiye'nin gençleri, Türkiye'nin ve dünyanın çocuklarına bilimi sevdirsin diye 'Bilim Gönüllüleri' projesini başlattı. Bugüne kadar 300 binden fazla çocuğu bilim ile buluşturan YGA, Türkiye'de ve dünyada değişim yaratmak isteyen tüm gençleri, çocuklara bilimi sevdirmek için Bilim Gönüllüsü olmaya davet ediyor. Proje kapsamında 10 bin Bilim Gönüllüsü gencin, 100 milyon çocuğu bilimle buluşturması hedefleniyor. Proje ile ilgili konuşan YGA Kurucusu Sinan Yaman; "Türkiye'de ve dünyada bilimin eğlenceli yüzü ile tanışmayı bekleyen, kaynakları kısıtlı milyonlarca çocuk ve daha da önemlisi bu anlamlı hayale ortak olmak isteyen; sorumluluk alıp, değişim yaratmak isteyen binlerce lise ve üniversite öğrencisi var. Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağımız 2023 için kaynakları sınırlı, hayalleri sınırsız tüm dünyadaki 100 milyon çocuğu bilimle buluşturmayı hedefliyoruz. Bugün Türkiye'de başlattığımız bu proje ile Bilim Gönüllüleri, sınırları aşıp dünyaya ilham olacak" diye konuştu.

Bilim Gönüllüleri, önce 'Maker/ Kendin dene' eğitimini alarak kendilerini geliştirecek, sonra bilim setlerini kullanarak imkanları kısıtlı çocukları merak ve keşif dolu bilim sevgisiyle tanıştıracak. YGA Mezunu mühendislerin Türkiye'de ürettikleri Bilim Setleri; Nobel O¨du¨llu¨ bilim insanı Prof. Aziz Sancar, Harvard & MIT Prof. Mehmet Toner ve Psikolog ve Yazar Prof. Dogˆan Cu¨celogˆlu danıs¸manlıgˆında hazırlanıyor. Çocuklar, bilim setlerinin içerisindeki elektronik modüllerle, karmaşık görünen teknolojilerin aslında hiç de zor olmadığını öğreniyor. Sensör ve modüllerle, kendi otonom araçlarını, robotlarını yaparken, en son teknolojinin çalışma mantığını kavrıyorlar. Çevrelerinde gördükleri sorunlara teknoloji ile çözümler geliştirmeye başlıyor ve erken yaşta 21. yüzyıl için gereken yetkinlikleri kazanıyorlar.

300 bin çocuğa bilim setleri ulaştırıldı

İnsanlığa faydalı ilklere imza atan gençleri yetiştiren YGA, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirdiği Bilim Seferberliği ile bugüne kadar 750 okulda 300 bin çocuğa son teknoloji bilim setlerini ulaştırdı. Bu proje ile Tu¨rkiye'nin en dezavantajlı bo¨lgelerine en son teknolojiyi ulas¸tırarak; o¨zgu¨r du¨s¸u¨nen, o¨zgu¨n projeler geliştiren bireylerin yetis¸mesi amaçlanıyor.

Harvard'tan Anadolu'ya bilim seansı

Bilim Gönüllülerinin yaptıkları online bilim seansları bugüne dek Türkçe ile birlikte, İngilizce, Arapça, Farsça, İtalyanca yayınlandı. Online seanslara 82 farklı ülkeden çocuk katıldı.

YGA Gönüllüsü, Harvard Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Yiğit Sönmez; "Anadolu'da yaptığımız bilim seanslarında bizde iz bırakan yüzlerce parlak öğrenciyle tanıştık. Bilimle büyüyen bu çocuklar gelecekte kendi teknolojilerini üretecekler ve Atatürk'ün biz gençlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti tüm dünyaya ilham verecek" dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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