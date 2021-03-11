Yevmiyeli şampiyon

DART sporunda 4 yılda 9 Türkiye şampiyonluğu kazanıp, 2019-2020 sezonunu gençler ve büyükler genel klasmanda birinci olan İsa Furkan Coş (19), ailesine destek olmak için bahçe ve serada günlük 100 liraya çalışıyor.

DART sporunda 4 yılda 9 Türkiye şampiyonluğu kazanıp, 2019-2020 sezonunu gençler ve büyükler genel klasmanda birinci olan İsa Furkan Coş (19), ailesine destek olmak için bahçe ve serada günlük 100 liraya çalışıyor. Coş, yeni şampiyonluklar ve beden eğitimi öğretmenliği bölümünü kazanma hayali kuruyor.

Demre'de yaşayan İsa Furkan Coş, 4 yıl önce Antalya Spor Lisesi'ni kazandı. Yatılı eğitime başlayan Coş, okulda dart antrenörü Erdoğan Kaş'ın yönlendirmesiyle antrenmana başladı. 8 ay sonra ilk Türkiye şampiyonasına katılan Coş, 2016-2017 sezonunda Türkiye üçüncüsü oldu. Coş, sonrasında katıldığı turnuvalarda 9 Türkiye şampiyonluğu, 5 Türkiye üçüncülüğü, 1 Türkiye ikinciliği, Akdeniz'de yer alan ülkelerden sporcuların katıldığı uluslararası turnuvada da 2 birincilik elde etti. 2019-2020 sezonunu genç erkekler genel klasman ile büyük erkekler genel klasman Türkiye birincisi olan Coş, Dünya Dart Şampiyonası'nda Sanal Kupa'da grup 5'incisi oldu.

Dart sporunda kazandığı şampiyonluklarla önemli başarılar elde eden Coş, tatil dönemlerinde Demre'de ailesinin yanına giderek bahçe ve seralarda çalışıp, eğitim masraflarını karşıladı. Lise eğitimini tamamlayan Coş, beden eğitimi öğretmeni olma hedefiyle üniversite sınavına hazırlanıyor. Ailesine destek olmak, harçlığını çıkarmak için bahçe ve seralarda 100 liraya yevmiyeyle çalışan Coş, dart sporunda uzun yıllar milli takım forması giymek istediğini söyledi.'ZORLUKLARI GÖRDÜKÇE HAYELLERİMİ DAHA YUKARI TAŞIYORUM'Pandemi nedeniyle ertelenen turnuvalara hazırlıklarını sürdüren Coş, şunları söyledi:

"Çiftçilikle uğraşan bir ailenin çocuğuyum. 4 yıl önce spor lisesini kazandım. Okulda dart sporuyla tanıştım. Antrenörümün desteğiyle güzel başarılar elde ettim. 9 defa Türkiye şampiyonu oldum. Genç ve büyük erkeklerde genel klasmanda birinci oldum. Şu anda üniversite sınavına hazırlanıyorum. Eğitim masraflarımı karşılamak, aileme destek olmak için bahçe ve seralarda çalışıyorum. Ailem de destek oluyor. Antrenmanlarıma devam ediyorum. Şampiyonluklar kazanıp, milli takım formasını uzun yıllar giymek istiyorum. Bahçe ve seralarda günlük 100 liraya çalışıyorum. Kasa taşıyorum, domates topluyorum, budama yapıyorum. Bu zorlukları gördükçe hayallerimi daha yukarı taşıyorum. Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM