Yevmiye parasıyla aldığı otomobili çalındı
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Yevmiye parasıyla aldığı otomobili çalındı

02.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:38

- Yevmiye parasıyla aldığı otomobili çalındı Yedi yıllık emeğini bir gecede çaldılar Yıllarca çalışıp biriktirdiği parayla aldığı otomobili çalındı Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine yerleşen 4 çocuk babası Abdullah Emmaş'ın 7 yıl boyunca tarlada...

- Yevmiye parasıyla aldığı otomobili çalındı

Yedi yıllık emeğini bir gecede çaldılar

Yıllarca çalışıp biriktirdiği parayla aldığı otomobili çalındı

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ŞANLIURFA - Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine yerleşen 4 çocuk babası Abdullah Emmaş'ın 7 yıl boyunca tarlada çalışıp biriktirdiği parayla aldığı otomobili çalındı.

Suriye'de yaşanan iç çatışmalardan kaçan Abdullah Emmaş, 7 yıl önce eşi ve 4 çocuğuyla birlikte Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelerek yerleşti. Tarlalarda yevmiye ile çalışan Emmaş, bir yandan ailesine bakarken diğer yandan ise para biriktirmeye çalıştı. Yaklaşık 7 yıl boyunca yevmiye ile çalışan Emmaş, eski model 63 MA 622 plakalı Renault marka bir otomobil alarak tarlaya gidip gelmeye başladı.

Otomobil evin önünden çalındı

Akşam tarladan dönen Abdullah Emmaş, otomobilini Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 182'nci sokakta bulunan evinin önüne park etti. Tarlaya gitmek için sabah uyanan Emmaş, dışarı çıktığında otomobilinin yerinde olmadığını gördü. Otomobilinin çalındığını anlayan Emmaş, polise haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobili çalan şahıs yada şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobilinin bulunmasını istedi

Zor şartlarda 7 yıl boyunca çalışarak aldığı otomobilin çalındığını söyleyen Abdullah Emmaş, " Çalışarak, çabalayarak zor şartlarda bir araba aldım. Sabah uyandığımda arabamın yerinde olmadığını fark ettim" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Öte yandan aynı sokakta yaşayan bir şahsa ait otomobilin de 3 kişi tarafından çalınmak istendiği, vatandaşların fark etmesi üzerine şahısların kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yevmiye parasıyla aldığı otomobili çalındı
Yevmiye parasıyla aldığı otomobili çalındı
Yevmiye parasıyla aldığı otomobili çalındı
Yevmiye parasıyla aldığı otomobili çalındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ATAN

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