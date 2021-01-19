"Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi"ne ziyaret

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi ve akademisyenler, "Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi"nde (Model Fabrika) incelemelerde bulundu.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden akademisyenlerin yer aldığı heyet, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GSO Başkanı Adnan Ünverdi, üniversite, sanayi iş birliğinin, gelişen teknolojileri yakalamak ve sanayide dönüşümü sağlayabilmek için çok önemli olduğunu belirtti.

Akademisyenlerin ziyaretinin önemine değinen Ünverdi, şunları kaydetti:

"Yürütülen çalışmaları anlattığımız hocalarımızla, Model Fabrikanın sunduğu yenilikçi anlayışla ortak stratejiler, yalın üretim ve verimlilik, Sanayi 4.0 ve dijital dönüşüm, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde bölgesel kalkınmanın geliştirilmesi, akademinin ve öğrencilerimizin sürece dahil edilmesi konularında istişarelerde bulunduk. Burası bölgemizin Model Fabrikası ve burayı büyütüp geliştirecek de bizleriz. İş birliği içerisinde Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarımızı artırarak düşünsel, bilimsel ve teknolojik dönüşümü üniversitelerimiz ile birlikte başaracağız. Birlik ve beraberlik içerisinde bölgemizi ve ülkemizi inşallah çok daha yukarılara taşıyacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal