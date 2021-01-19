"Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi"ne ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

"Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi"ne ziyaret

19.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:26

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi ve akademisyenler, "Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi"nde (Model Fabrika) incelemelerde bulundu.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi ve akademisyenler, "Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi"nde (Model Fabrika) incelemelerde bulundu.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden akademisyenlerin yer aldığı heyet, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GSO Başkanı Adnan Ünverdi, üniversite, sanayi iş birliğinin, gelişen teknolojileri yakalamak ve sanayide dönüşümü sağlayabilmek için çok önemli olduğunu belirtti.

Akademisyenlerin ziyaretinin önemine değinen Ünverdi, şunları kaydetti:

"Yürütülen çalışmaları anlattığımız hocalarımızla, Model Fabrikanın sunduğu yenilikçi anlayışla ortak stratejiler, yalın üretim ve verimlilik, Sanayi 4.0 ve dijital dönüşüm, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde bölgesel kalkınmanın geliştirilmesi, akademinin ve öğrencilerimizin sürece dahil edilmesi konularında istişarelerde bulunduk. Burası bölgemizin Model Fabrikası ve burayı büyütüp geliştirecek de bizleriz. İş birliği içerisinde Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarımızı artırarak düşünsel, bilimsel ve teknolojik dönüşümü üniversitelerimiz ile birlikte başaracağız. Birlik ve beraberlik içerisinde bölgemizi ve ülkemizi inşallah çok daha yukarılara taşıyacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler İlham Aliyev Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Hadise Cem Yılmaz Aleyna Tilki Jennifer Lopez
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Mesut Bakkal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi"ne ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 13:43:47. #1.15#
title