Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi hizmet vermeye başladı
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Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi hizmet vermeye başladı

15.11.2020 11:13 | Son Güncelleme: 15.11.2020 11:18
Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi hizmet vermeye başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) arasında imzalanan protokol ile hayat geçirilen, Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (Model Fabrika) kurulumu tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) arasında imzalanan protokol ile hayat geçirilen, Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (Model Fabrika) kurulumu tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) arasında imzalanan protokol ile hayat geçirilen, Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (Model Fabrika) kurulumu tamamlanarak hizmet vermeye başladı. Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi; yalın üretim, dijital dönüşüm, ürün geliştirme, enerji verimliliği gibi konularda işletmelerde çalışan personellerin bilgi ve becerilerini artırmalarını sağlayacak. Gerçek bir üretim ortamında katılımcılara bir fabrikanın daha verimli olabilmesi için gereken tüm prosesleri yaparak öğretme imkanı sağlanacak ve teorik eğitimler de verilecek. Kurulu olan üretim hatlarında pratik eğitimler ve öğren dönüş programları ile katılımcıların kendi fabrika ve işletmelerinde yapacakları dönüşüm çalışmaları için destek hizmetleri sunulacak.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ilk etapta GSO'dan talepte bulunan tüm üye firmalara yarım günlük tanıtım eğitimleri verileceğini belirterek, "Daha sonra şartları sağlayan ve talep eden üyelerimiz arasından seçilecek 8 firma ile 4 ay sürecek olan öğren dönüş programı başlatılacak. Firmalarında, yalın dönüşüm ve dijital dönüşüm konularında çalışma yapmak, eğitim ve destek hizmetleri almak ve tanıtım eğitimlerine katılmak isteyen firmalarımız GSO web sitesinde yer alan formu doldurup imzaladıktan sonra 20 Kasım 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar belirtilen mail adresine göndermeleri gerekiyor" dedi.

Model Fabrika'nın KOBİ'lerin Endüstri 4.0'a geçişlerini kolaylaştıracağını kaydeden Adnan Ünverdi, "Ülkemizde ilk etapta 7 şehirde kurulacak model fabrikadan birisini odamızın girişimleri sonuncunda kentimize kazandırdık. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla önemi daha da artan dijitalleşmeyi hızlandıracak model fabrikamız firmalarımızın gücünü artıracak ve rekabet avantajı sağlayacak. Tüm üye firmalarımızın da sunulan imkanlardan faydalanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Ünverdi,"Fabrika ve işletmelerin verimliliklerinin artmasına büyük katkıları olacak ve sanayide dönüşüme öncülük edecek Model Fabrika'nın kurulmasına destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İpekyolu Kalkınma Ajansı, ilgili kurumlar ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi hizmet vermeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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