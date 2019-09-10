Yetkin OSB'lerden yeni OSB'lere katkı

10.09.2019 11:58

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, yeni kurulacak OSB'lerin kurucu heyetinde, bölgedeki mevcut OSB'lerin de yer almasının, sanayi sektörüne önemli bir ivme ve güç katacağını söyledi.



Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, organize sanayi bölgelerinin kuruluşunu gerçekleştiren kurumların arasına, bölgede var olan organize sanayi bölgelerinin de eklenmesinin sürece önemli katkılar sağlayacağını belirtti. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde yapılacak değişiklikle, yeni OSB'lerin mevcut OSB'lerin deneyim ve kaynaklarından yararlanabileceğini söyleyen Başkan Bahar, "Organize sanayi bölgelerinin kuruluş esasları geçmişin şartlarına göre belirlenmiş ve kanunlaştırılmıştır. Aradan geçen yıllarda sevk ve idareyi kapsayan bölümlerle ilgili günün ve geleceğin ihtiyaçlarına göre revizyonlar yapılmış, OSB'lerin gücüne güç katılmıştır. Ancak OSB'lerin kuruluşunu gerçekleştiren kurum ve kuruluşlarda her hangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Günümüz şartları göz önüne alındığında, yeni kurulacak OSB'lerin kurucu heyetinde mevcut OSB'lerin de görev alması, sürece önemli bir ivme kazandıracaktır" dedi.



"Deneyim sürecin dışında bırakılmasın"



Organize sanayi bölgelerinin kuruluşunda ilçe belediyesinden yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına kadar birçok kurumun yer aldığına dikkat çeken Bahar, "OSB kurucu heyetinde başta Valilik olmak üzere, yer seçimi kesinleştirilen alandaki büyükşehir belediyesi, il belediyesi, ilçe belediyesi, belde belediyesi, sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odası, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı veya il özel idaresi yer alabiliyor. Ancak kurulacak bölgede tüm gereksinimlerini yerine getirmiş, deneyim sahibi, güçlü bir OSB varsa, bu OSB kuruluş süreçlerine dahil olamıyor. OSB'lerin kanuna, yönetmeliğe ve işleyişe olan hakimiyeti, OSB kurulumda görev alan diğer kurumlara nazaran daha fazladır. OSB'lerin deneyim ve kaynaklarının sürece dahil edilmesi, her yönüyle artı değer sağlayacaktır" şeklinde konuştu.



Tüm OSB'lerin eş yetkinlik ve büyüklüğe sahip olmadığını, dolayısıyla da tüm OSB'lerin kurucu heyette yer almasının her zaman artı değer oluşturamayacağına dikkat çeken Bahar, "Kurucu heyete katılacak OSB'lerde aranacak özellik ve yeterlilikler, kanunda tanımlanabilir ve sadece belirlenen büyüklüğe ulaşan OSB'lerin kurucu heyette yer alması sağlanabilir. Böylelikle alt ve üst yapının planlanmasından sekretaryaya, parselasyondan tahsise kadar tüm işlemler tek durak ofis mantığı ile yürütülebilir, sanayi yatırımlarının hayata geçmesi hızlanır, dolayısıyla da üretime ve istihdama katma değer sağlanabilir. Böylesi bir revizyonun, sanayi sektörüne önemli bir ivme ve güç katacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA