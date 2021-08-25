Yetkililerden mısır silajı yapan çiftçilere ziyaret
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Yetkililerden mısır silajı yapan çiftçilere ziyaret

Yetkililerden mısır silajı yapan çiftçilere ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Iğdır'da silaj ekimi yapan çiftçileri ziyaret ederek ürün verimi hakkında bilgi aldı.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Iğdır'da silaj ekimi yapan çiftçileri ziyaret ederek ürün verimi hakkında bilgi aldı.

Iğdır'da ekim alanı gittikçe artan ve yöre halkının da geçim kaynağı olan silaj hasadı Iğdır'da başladı. Kaba yem ve besleyici özelliği ile hayvancılık yapan çiftçilerin vazgeçilmezi olan mısır silajı ekonomik bir kazanç kapısı da olmaya devam ediyor. Yetkililer çiftçilere destekleme hakkında bilgiler vererek vatandaşların bu fırsattan yararlanmalarını istedi.

Yapılan açıklamada; "Silajlık mısır tohum desteği olarak ve çiftçilerimizin %70 hibeli olarak elde etmelerini sağladık. Her yıl yaptığımız bu destekler sayesinde ekim sahası da genişleyerek rekolte daha da arttı. Bu hasat döneminin bütün çiftçilerimize bereket ve bol kazançlar getirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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