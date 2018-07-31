Yetkililer Duyurdu: "Hava Hareketliliği Nedeniyle Korkmayın"
Yarın Başkent'te Kara Havacılık Okul Komutanlığının taşınması nedeniyle 45 helikopter ve uçak Isparta'ya gidecek.
Yarın Başkent'te Kara Havacılık Okul Komutanlığının taşınması nedeniyle 45 helikopter ve uçak Isparta'ya gidecek. Yarın Başkent'te Kara Havacılık Okul Komutanlığının taşınması nedeniyle 45 helikopter ve uçak aralıklarla Isparta'ya gidecek. Yetkililer planlı çalışma nedeniyle vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini bildirdi.
(İHA)