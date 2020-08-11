Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şartlarına düzenleme Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olma şartları yeniden düzenlendi.

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olma şartları yeniden düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının, "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavından 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, gümrük işlemleriyle ilgili tespitlerin yapılabilmesi amacıyla tespit raporuna konu edilecek işlemle sınırlı olmak kaydıyla ilgili firmadan bilgi ve belge isteyebilecek.

Söz konusu müşavirlerin, yaptıkları işlemlerden doğacak şahsi sorumlulukları saklı kalmak şartıyla, hukuki ve mali sorumlulukları yanlarında çalıştıkları yetkilendirilmiş gümrük müşavirine ait olacak.

Müşavirler, yapmaları gereken iş ve işlemleri başkasına yaptıramayacak. Bu şekilde davrandığı tespit edilenler bir daha yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştırılmayacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olma şartları

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilecek kişilerin, son 7 yıl içinde mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olması gerekecek.

Ayrıca, söz konusu müşavirlik için, kaçakçılık, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamı ve örgütlü suçlardan ceza almamış olma şartı aranacak.

Aranan şartlara sahip gümrük müşaviri gerekli evraklarla Bakanlığa müracaat edecek. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucu şartları sağlayanlar yetkilendirilecek.

Verilecek yetki belgesinin süresi 2 yıl olacak. 2 belge dönemi boyunca herhangi bir disiplin cezası almayanların belge süresi 3 yıl olarak uygulanacak.

3 yıllık dönemde de herhangi bir disiplin cezası almamış olanlar için düzenlenecek belgenin süresi bir yıl artırılabilecek.

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarından birinin kaybedilmesi, elde ettiği bilgi ve belgelerin yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği dışındaki amaçlar için kullanılması, tespit sözleşmesi kapsamında yapacağı işleri başkasına yaptırması gibi durumlarda yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri geri alınacak. Bu şekilde belgeleri alınan gümrük müşavirlerine tekrar yetki belgesi verilmeyecek.

Kaynak: AA