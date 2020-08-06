HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yetki belgesiz ikinci el araç satanın cezası katlanacak

Yetki belgesiz ikinci el araç satanın cezası katlanacak Yetki belgesi olmadan ikinci el araç satan kişilere araç ilk olarak 5 bin lira, sonraki araçlar için katlanan para cezası uygulanacak İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşan kişiler için yetki belgesi zorunlu hale geliyor.

Yetki belgesiz ikinci el araç satanın cezası katlanacak
06.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:46

Yetki belgesiz ikinci el araç satanın cezası katlanacak

Yetki belgesi olmadan ikinci el araç satan kişilere araç ilk olarak 5 bin lira, sonraki araçlar için katlanan para cezası uygulanacak

İSTANBUL - İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşan kişiler için yetki belgesi zorunlu hale geliyor. 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlayacak uygulamayla beraber, söz konusu belgeye sahip olmayanlar araç alım satım işlemi gerçekleştiremeyecek. Yetki belgesi olmayan ve araç alım satımı yapan kişilere 5 bin TL para cezası kesilecek. Satış işlemlerinin devamı halinde araç sayısına göre bu rakamın katlanarak artacağı da belirtilirken, kendi aracını satmak isteyen vatandaşlar ise aracını sorunsuz bir şekilde satabilecek.

ikinci el araç satışını ilgilendiren yönetmelikte yapılan değişiklikler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gitti. Söz konusu düzenlemelere göre; yetki belgesi olmadan araç satışı yapanlara 5 bin TL'den başlayan cezalar kesilecek. Kayıt dışı satış yapanlar ise bakanlık tarafından tespit edilip mükellef yapılacak. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacak ikinci el otomobil satışına getirilen düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Ertemel, yetki belgesi olan kurumların bu işi yapmaları gerektiğine vurgu yaparak, "Son günlerde otomotiv piyasasında gelişen durumları görüyoruz. Bu işi yetki belgesi olmayanlar ve kayıt dışı yapanlara uygulanacak bir düzenleme oldu" dedi.

"Düzenlemeyle ikinci el araçların fiyatlarının da düşüş yaşayacağını öngörüyoruz"

Ertemel, Türkiye'de bir yılda ortalama 7 milyon ikinci el araç satıldığını belirterek, "Yaklaşık 4 milyon aracı ise bu işi yapmayanlar gerçekleştiriyor. Bu düzenlemeyle birlikte bu konunun bir çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Düzenlemeyle birlikte yetki belgesi olamayan kişiler, noterlerde ikinci el araç satışı yapamayacaklar. Kendi araçlarını satmak isteyen vatandaşlar araçlarını satabilecek veya alabilecekler. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Sattıkları aracı kendine alıyormuş gibi işlem gerçekleştirenlerle ilgili bir düzenleme olacak. Eşinin, dostunun üstüne aracı alanlar veya satanlara yönelik bir düzenleme oldu" ifadelerini kullandı.

"Cezalar katlanacak"

Yapılan satışların genelde internet üzerinden sanal kanallarla yapıldığının altını çizen Ertemel, "İnternet ortamlarına da el atılması gerekiyor. Yetki belge numarası olmayan kişilerin internete araç koymamaları gerektiğini düşünüyoruz. Yetki belgeli kurumların sanal ortamda bu işi yapmaları gerekiyor. Düzenlemeden sonra ikinci el araç alım satımı daha doğru bir şekilde olacak. Düzenlemeyle ikinci el araçların fiyatlarının da düşüş yaşayacağını öngörüyoruz. İnternet üzerinden uçuk rakamlarla yazılan ikinci el araç ilanları, alıcıyı da satıcıyı da çok etkiliyor. Şuan için yetki belgesi olmayanlara araç başı 5 bin lira ceza gelecek. Daha sonrasında sattığı her araç başına katlanarak giden bir ceza uygulanacak" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı Dünya
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı Politika
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Son Dakika: Altının gram fiyatı 484 lirayla tarihi rekorunu tazeledi Ekonomi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 484 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Yeğeninin hakaret ettiği iddiasıyla hemşire ablasını 9 yerinden bıçakladı
Yeğeninin hakaret ettiği iddiasıyla hemşire ablasını 9 yerinden bıçakladı
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, bu akşam İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, bu akşam İstanbul'a geliyor
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Coşkun Sabah Şeyma Subaşı
Spor Jose Sosa Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Beyrut Lübnan Twitter Patlama
Şu an buradasınız: Yetki belgesiz ikinci el araç satanın cezası katlanacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 16:48:01. #1.14#
title