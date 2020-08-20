HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yetki belgesi konusunda farklı görüşler geliyor

1 Eylül itibarıyla başlayacak ikinci el araç alım-satımında yetki belgesi zorunluluğu, sektörde yankılanmaya devam ediyor.

Yetki belgesi konusunda farklı görüşler geliyor
20.08.2020 16:50 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:54

1 Eylül itibarıyla başlayacak ikinci el araç alım-satımında yetki belgesi zorunluluğu, sektörde yankılanmaya devam ediyor.

İkinci el araç alım-satımında 1 Eylül itibarıyla uygulanacak 'Yetki Belgesi' zorunluluğu sektörde farklı görüşlerin oluşmasına neden oldu. Bazı galericiler bu uygulamayı desteklerken bazıları da sektöre olumsuz olarak yansıyacağını savunuyor.

Galericiler Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Parkgaraj Genel Müdürü Alper Konan 2. el araç alım satımını kapsayan yeni yasanın bir kaç yerinde değişiklikler yapılmasının gerektiğini belirtti.

Alım-satım yapan binlerce esnafın yetki belgesini alamadığını özellikle İstanbul Anadolu yakasında yetki belgesini alacak faal bir site ya da kuruluş bulunmadığını söyleyen Konan, "Binlerce esnaf ne yapacağını şaşırmış durumdadır. Yıllardır hizmet veren irili ufaklı bir çok galerici ve al satçı geçim derdine girmiştir. Bunların içinde hepsi kayıt dışı olmayan vergiye tabi olup kimi 2 veya 3 arabalık sermayelerle kimi 100 arabalık sermayelerle kendi bütçelerine göre yerlerde kurulu düzenleri olan bu esnaf arkadaşlarımız ne yapacağını merak ediyorum. Bence sadece Anadolu yakasında 5 bin esnaf kepenk kapatacak. Esnafa yetki belgesi alabilmesi sadece yeterlilik belgesi ve bu işi yaptığına dair vergiye kayıtlı olması yeterli olmalıdır" dedi.

Yetki belgesi zorunluluğunun uygulanmaya başlanmasıyla kayıt dışı ticaretin artacağını öne süren Konan, "Bir çok kayıt dışı ticareti ortaya çıkarmasına yol açması aşikardır. Örneklersek; alım-satımcı güvendiği müşterisinden satış almadan parasını ödemesi, satış alacağı araçları etrafındaki aile fertleri akrabaları güvendiği kişilerin üzerinden 3 hakkı kullanma gibi durumlara mecbur kalması, vergi açığı çıkmasına sebep olacaktır. Bu durumda hem esnaf zor durumda kalacak, hem de devletin vergi alması zorlaşacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi Spor
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti 3. Sayfa
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz 3. Sayfa
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Van'da 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi Güncel
Van'da 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor
Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Angela Merkel Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Acun Ilıcalı Demet Akalın Halit Ergenç
Spor Erol Bulut Metin Oktay Sergen Yalçın Hikmet Karaman Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Yetki belgesi konusunda farklı görüşler geliyor - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 17:07:55. #1.15#
title