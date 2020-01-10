Yetiştirme yurduna gitmemek için tartıştığı babasını bıçaklayan kız salıverildi
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Yetiştirme yurduna gitmemek için tartıştığı babasını bıçaklayan kız salıverildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde yetiştirme yurduna gitmemek için tartıştığı babasını bıçakla yaralayan genç kız, polise teslim olmasının ardından adli kontrol şartıyla salıverildi.

10.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:06
Yetiştirme yurduna gitmemek için tartıştığı babasını bıçaklayan kız salıverildi

'un ilçesinde yetiştirme yurduna gitmemek için tartıştığı babasını bıçakla yaralayan genç kız, polise teslim olmasının ardından adli kontrol şartıyla salıverildi.

İlyasköy Mahallesi Sokak'ta yaşayan babası E.Ç'yi (42) bıçakla yaralayan D.Ç. (16), Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine götürülen D.Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesi sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan D.Ç'nin, adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak yetiştirme yurduna konulmasına karar verildi.

Samsun'da yaklaşık 3 ay önce yetiştirme yurdundan ailesinin yanına dönen D.Ç. ile babası arasında 7 Ocak'ta yetiştirme yurduna geri verilmesi konusunda tartışma çıkmış, yurda dönmek istemeyen D.Ç. çakıyla babasını eli ve karın boşluğundan yaralamıştı.

Kaynak: AA
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